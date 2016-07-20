Введення воєнного стану стане катаклізмом для суспільства, - експерт

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На думку експерта, головне питання на сьогодні - зменшити вразливість нашого війська та збільшити ураження у відповідь на вогневі атаки російського угрупування на Донбасі

Директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в коментарі «Главкому» заявив, що час, коли потрібно було вводити воєнний стан в Україні, давно минув. І сьогодні воно може стати катаклізмом для суспільства.

«На сьогодні це буде недоцільним – і враховуючи особливості українського суспільства, і враховуючи особливості самої війни. На сьогодні є набагато ефективніший інструмент забезпечення цих можливостей – це реальна побудова оборони і ефективне використання можливостей переозброєння. Тут потенціал України невичерпаний: досі нема системності у переозброєнні, фактично військо залишається досить вразливим», - зазначив експерт.

На думку дослідника, головне питання на сьогодні: зменшити вразливість війська та збільшити ураження у відповідь на вогневі атаки російського угрупування на Донбасі.

«Введення воєнного стану стане катаклізмом для суспільства, і воно зможе дозволити фактично нашому ворогу використати ситуацію для розхитування суспільства і створення ситуацій, коли можуть виникнути негативні парамілітарні рухи, що можуть керуватися Кремлем. Воєнний стан докорінно змінює адміністративну ситуацію, все підпорядковується військовим адміністраціям. Це потенційні ризики для ще більшого розпорошеного суспільства. Введення воєнного стану передбачає, серед іншого, і відчуження майна. Це може викликати бажання деяких людей чи структур перевищити повноваження у цих моментах. Крім того, у нас в країні зараз знаходиться багато неконтрольованої зброї, враховуючи можливості ворожої країни використовуючи інформаційні, фінансові інструменти, це створює додаткові ризики», - вважає Бадрак.

Якби введення воєнного стану було зроблено з самого початку агресії, на тлі Криму, це була б зовсім інша ситуація, підкреслив він. Але цього не відбулося, і Україна втратила момент, коли це було логічно.

«Відновлення розмов про воєнний стан саме зараз невипадкове. Авдіївка – то лише привід. З листопада минулого року відбулися дуже серйозні зміни у стратегії Кремля, який почав підтримувати проросійські елементи в Україні, в політикумі. Щодня ми бачимо виступи людей, які завжди вважалися носіями проросійської політики, пожвавлення антиукраїнських політичних рухів. Ми бачимо виступи Льовочкіна – матеріал, підписаний ним, і лист Пінчука… Все це – ланки одного ланцюга. Це люди і сили, які бачать інший шлях розвитку України. Треба мати це на увазі. Тому я вважаю, що ідея введення воєнного стану, можливо, і є одним з механізмів Кремля», - заявив Валентин Бадрак.

Як відомо, після загострення ситуації в Авдіївці в політикумі з’явилися заяви про можливість запровадження воєнного стану. «Першоджерелом» старої-нової ідеї стала нардеп від Блоку Порошенка та дружина чинного генпрокурора Ірина Луценко. Тему вже був змушений коментувати міністр закордонних справ Павло Клімкін, який у свою чергу не виключив можливості введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО, проте зазначив, що є країни, які перебувають у стані війни, але без введення відповідного стану. Підключилася й опозиція в особі Юлії Тимошенко. Вона закликала президента виконати конституційний обов’язок і підписати указ про оголошення воєнного стану на окупованих територіях Донбасу і назвати нарешті війну війною. Із необхідністю введення надзвичайного стану не погоджується заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?