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Засідання РНБО

Рішення було прийнято на засіданні РНБО і введено в дію указом президента України

Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні у четвер розглянула питання невідкладних заходів щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни.

За підсумками обговорення члени РНБО України ухвалили рішення «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури».

Це рішення сьогодні було введено в дію указом президента України Петра Порошенка.

Надаємо повний текст рішення РНБО від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури»:

Розглянувши ситуацію, що склалася в енергетичній сфері України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на невиконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року, введеного в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 876, та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року, введеного в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, зокрема щодо:

посилення контролю за переміщенням товарів з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

розроблення проекту реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку;

диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля;

ухвалення нової Енергетичної стратегії України.

2. Службі безпеки України невідкладно подати Кабінету Міністрів України уточнені пропозиції щодо переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

3. Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України;

2) затвердити порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та перелік товарів, заборонених для переміщення;

3) опрацювати і запровадити план дій щодо посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

4) організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури (мостів, залізничних переходів тощо) у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

5) вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля;

6) забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яного марки антрацит;

7) організувати взаємодію з депутатськими фракціями та комітетами Верховної Ради України з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства, що випливають із резолюції Ради Безпеки ООН від 13 лютого 2017 року № 2341;

8) разом із Службою безпеки України активізувати роботу щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про удосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури», введеного в дію Указом Президента України від 16 січня 2017 року № 8;

9) разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно:

вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи;

розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

4. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України невідкладно:

вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування.

5. Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки України забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури.

6. Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури.