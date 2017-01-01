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    В'ятрович: Декомунізація - це питання безпеки України

    • Сьогодні, 14:30
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    Володимир В'ятрович
    Володимир В'ятрович

    Стати основою для розгортання російської агресії може «совкова ментальність», - директор Інституту нацпам'яті

    Декомунізація необхідна задля безпеки для України. Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

    «Як може йтися про збереження маркерів радянської ідентичності в країні, яка зараз у війні з Росією, для якої ці маркери і є можливістю для боротьби проти України?», - зазначив він.

    В'ятрович також додав: стати основою для розгортання російської агресії може ця «совкова ментальність». «Позбавляючись цієї ментальності , ми захищаємось. Це один з головних мотивів, які штовхають нас на прискорення процесу декомунізації суспільства», - підкреслив він.

    Як відомо, на сьогодні з 35 залізничних станцій, які було заплановано перейменувати у зв‘язку з декомунізацією, змінили 19 назв. Найближчим часом буде перейменовано ще три залізничних об’єкти: Піонерськ на Калатор, Київ-Жовтневий на Грушки, Київ-Московський на Київ-Деміївський.

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