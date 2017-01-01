В'ятрович пояснив, чому користувався «Однокласниками»

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Володимир В'ятрович

В «Однокласниках» заводив років 10 тому, - глава Інституту нацпам'яті

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зізнався, що раніше мав аккаунт в російській соцмережі «Однокласники», пише видання «Вести».

«В «Однокласниках» заводив років 10 тому (тоді навіть Facebook ще не було). Користувався близько року і не шкодую: відновив контакти з декількома однокласниками. А потім соцмережа перестала бути цікавою. Та й Facebook з'явився», - розказав він.

В'ятрович також уточнив, що нині на нього підписані близько 40 тисяч людей. «Це зручно: дозволяє доносити ідеї», - додав він.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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