В’ятрович спрогнозував долю пам’ятника Щорсу в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник Миколі Щорсу

Володимир В’ятрович впевнений, що перенесення пам'ятника зокрема допоможе вберегти його від подальшого вандалізму

На момент відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР там можна буде побачити пам'ятник Миколі Щорсу, який зараз стоїть на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

Про це в коментарі «УНН» повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

«Я переконаний, що саме так і буде. Враховуючи те, що пам'ятник Миколі Щорсу є цікавим зразком мистецтва радянської епохи, він повинен бути збережений. Я сподіваюся, що він як можна швидше буде перевезений», - сказав В'ятрович.

Також він зазначив, що перенесення пам'ятника допоможе вберегти його від подальшого вандалізму.

«Таким чином, ми виконаємо дуже важливу частину декомунізації в Києві і зможемо врешті-решт врятувати цей пам'ятник від подальшого вандалізму, який провокується саме тим, що пам'ятник досі нагадує, що закон не виконаний», - додав В'ятрович.

Нагадаємо, у березні вандали відпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці.