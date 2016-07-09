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Віктор Шур

Його погрожували «в столипіні покатати місяць до Красноярська, щоби заспокоївся»

Громадянина України, в’язня Кремля Віктора Шура катуваннями змушують відмовитись від зустрічі з консулом України в Росії Генадієм Брескаленко. Про це у своєму Facebook повідомила правозахисниця Яна Гончарова.

«Сьогодні (7 квітня – ред.) до Віктора Шура приїжджав консул України Геннадій Брескаленко. Ще до цього співробітники колонії кілька разів змушували Шура написати відмову від зустрічі з консулом, погрожуючи «в столипіні покатати місяць до Красноярська, щоби заспокоївся». Те ж відбулося і сьогодні - зранку його викликали і змусили писати відмову. Коли Віктор не став цього робити, його «для профілактики» закрили в одиночній камері без світла, опалення, меблів, води, їжі і туалету. Протримали його там до 7 вечора, сказавши, що «ні в якому разі не дадуть зустрітися з консулом». З моменту переведення в Брянськ Шур також не отримує листів і, як і раніше, не отримує газету. Крім як тортурами, це назвати не маю чим. Його дочка Ольга Налімова вже написала заяву до [Уповноваженого з прав людини в РФ] і взагалі має намір скаржитися всюди», - написала вона.

Гончарова також повідомила, що має намір звертатися до Міністерства закордонних справ України для реагування цього відомства щодо ситуації с Шуром. Вона також закликала українців писати листи в’язню.

Як раніше повідомляла Гончарова, Шур був засуджений в 2015 році за шпигунство на користь України. Його заарештували в 2014 році за те що він, нібито, фотографував секретний об'єкт - невикористаний (за деякими даними - все ж знову введений в експлуатацію) аеродром. Суд був закритим, Шур визнав свою провину (йому обіцяли невеликий термін якщо буде співпрацювати) і отримав 12 років суворого режиму.

У 2016 році Шур отримав українське громадянство за правом територіального походження. До цього він мав посвідку на проживання в Україні.

Як пише emigrussia.org, до отримання громадянства України Шур був громадянином РФ. Він був народжений на території УРСР і всі його родичі донині проживають в Україні. Після розвалу СРСР він віддав перевагу російському громадянству, тому що його професійна діяльність була пов'язана з постійними поїздками по території Росії (Шур - колекціонер, збирає рідкісні керамічні вироби). Останнім часом він проживав в Чернігові, підтримував українських волонтерів та був прихильником Євромайдану.