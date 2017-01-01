Вже три тижні невідоме місцеперебування політв’язня Клиха - адвокат

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Станіслав Клих

Станіслава Клиха мали етапувати до Челябінського СІЗО

Адвокати та родина вже три тижні не мають інформації про місце та умови перебування незаконно ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха.

Про це в ефірі Громадського повідомив адвокат Ілья Новіков.

«Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. В нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз турбує дуже сильно, бо людина і раніше мала клопоти зі здоров’ям і фізичним, і психічним», — повідомив адвокат.

Він також зазначив, що на сьогодні нічого не можна зробити для того, щоб дізнатися будь-яку інформацію про Клиха через особливості умов етапування в Росії.

«В Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов’язаний повідомляти ані родину, ані адвоката, де перебуває людина. Вже коли він прибуде, то постфактум ми дізнаємось», — сказав Новіков.

Востаннє про Клиха було відомо 10 січня, коли його почали етапувати до Челябінського СІЗО з поганим станом здоров'я.

Як писав «Главком», у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно, у колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.