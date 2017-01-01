Вже завтра у Авдіївці може скінчитись вода

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Фільтрувальна станція

Резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний

В Авдіївці запас води в резервуарах може закінчиться завтра, 5 червня. Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

«Зараз резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки відсутня можливість його наповнити. Таким чином 5 червня Авдіївка може залишитися без води», - зазначили в міністерстві.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поки розвозить воду по вулицях міста.

6 червня співробітники Адветистського агентства допомоги та розвитку привезуть в Авдіївку 5 кубічних метрів води, 9 червня - ще 7 кубічних метрів.

«Цього обсягу вистачить, щоб заповнити спеціальні резервуари», - зазначили в міністерстві.

Можливості провести ремонтні роботи поки що немає, оскільки працювати в даному районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною. Станом на 11:00 4 червня відповідна заявка не була узгоджена російською стороною в СЦКК.

Як повідомлялося, сьогодні під час спроби запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на неконтрольованій Україною території.

Нагадаємо, вчора ввечері незаконні збройні формування обстрілювали Донецьку фільтрувальну станцію.

Джерело: 112 Україна