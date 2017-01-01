  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Взимку чайник довго закипає? «Нафтогаз» розказав, що робити

    • Сьогодні, 16:51
    • Розсилка
    Жовте полум'я газу
    Жовте полум'я газу

    Компанія твердить, що жовте полум’я на плиті – через низький тиск

    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» пов’язує можливе зниження якості газу в зимовий період у кінцевого споживача зі зменшенням його тиску у мережі. Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

    Зокрема, цим може пояснюватися жовте полум’я на плиті і довше закипання чайників. При виявленні таких явищ «Нафтогаз» радить звертатися у газову службу.

    «Нас частіше питають про якість газу взимку, коли суттєво збільшується його відбір і оператори розподільних мереж не встигають регулювати тиск. Але ось спитали знову. Відповідаємо. Жовте полум'я на плиті - привід зателефонувати в газову службу 104, щоб перевірили і відкоригували тиск у вашій мережі», - зазначили в компанії.

    «Нафтогаз» зазначає, що українці отримують газ з тієї ж труби, якою він іде до країн ЄС, а калорійність газу в Україні суттєво вища за нормативні мінімуми.

    «Якість газу = хімічний склад газу + правильно налаштовані мережі і обладнання. Відповідальний за правильне налаштування є за номером 104», - додали в компанії.

    Читайте також
    газ Нафтогаз України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ