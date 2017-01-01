Взимку чайник довго закипає? «Нафтогаз» розказав, що робити

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Жовте полум'я газу

Компанія твердить, що жовте полум’я на плиті – через низький тиск

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» пов’язує можливе зниження якості газу в зимовий період у кінцевого споживача зі зменшенням його тиску у мережі. Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Зокрема, цим може пояснюватися жовте полум’я на плиті і довше закипання чайників. При виявленні таких явищ «Нафтогаз» радить звертатися у газову службу.

«Нас частіше питають про якість газу взимку, коли суттєво збільшується його відбір і оператори розподільних мереж не встигають регулювати тиск. Але ось спитали знову. Відповідаємо. Жовте полум'я на плиті - привід зателефонувати в газову службу 104, щоб перевірили і відкоригували тиск у вашій мережі», - зазначили в компанії.

«Нафтогаз» зазначає, що українці отримують газ з тієї ж труби, якою він іде до країн ЄС, а калорійність газу в Україні суттєво вища за нормативні мінімуми.

«Якість газу = хімічний склад газу + правильно налаштовані мережі і обладнання. Відповідальний за правильне налаштування є за номером 104», - додали в компанії.