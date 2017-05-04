Western Union припинив грошові перекази з РФ в Україну

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Центробанк Росії повинен буде розміщувати на своєму офіційному сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані центробанком

У Росії вступила в силу заборона на грошові перекази в Україну Міжнародний оператор грошових переказів Western Union з сьогоднішнього дня, 5 травня, припинив переводити гроші з Росії в Україну без відкриття банківського рахунку, пише видання «Ведомости».

Причиною прийняття Western Union такого рішення став закон про фінансові санкції, прийнятий урядом РФ, - про заборону перекладів в інші держави через іноземні платіжні системи. Закон набирає чинності з 5 травня.

Відповідно до закону, у разі введення іноземною державою заборон щодо російських платіжних систем транскордонні перекази грошей без відкриття банківського рахунку в рамках платіжних систем, у тому числі іноземних, будуть можливі з Росії в таку державу лише за умови, якщо оператор платіжної системи, оператори послуг платіжної інфраструктури прямо або опосередковано контролюються РФ.

Центробанк Росії повинен буде розміщувати на своєму офіційному сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані центробанком.

Нагадаємо, що 4 квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який обмежує грошові перекази з РФ в інші держави, в тому числі в Україну. 22 березня Держдума РФ прийняла законопроект, який забороняє переводити кошти в Україну та інші країни з допомогою міжнародних платіжних систем.

Заступник голови Національного банку України Яків Смолій вважає, що заборона на грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем істотно не позначиться на надходження з Росії.