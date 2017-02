WikiLeaks розшукують матеріали розмови Флінна з послом Росії

Високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією

Організація WikiLeaks оголосила, що готова опублікувати розшифровку розмови колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком і попросила користувачів інтернету надіслати їй матеріали з цього приводу.

Про це йдеться у повідомленні WikiLeaks, опублікованому в Twitter.

«Перехоплена розшифровка розмови Флінна і Кисляка повинна бути представлена громадськості, щоб кожен міг діяти, володіючи повною інформацією,» – заявили в організації.

Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz