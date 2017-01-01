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    WikiLeaks розшукують матеріали розмови Флінна з послом Росії

    • Сьогодні, 04:12
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    Евс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн 

    Високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією

    Організація WikiLeaks оголосила, що готова опублікувати розшифровку розмови колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком і попросила користувачів інтернету надіслати їй матеріали з цього приводу.

    Про це йдеться у повідомленні WikiLeaks, опублікованому в Twitter.

    «Перехоплена розшифровка розмови Флінна і Кисляка повинна бути представлена громадськості, щоб кожен міг діяти, володіючи повною інформацією,» – заявили в організації. 

    Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

    Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

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