WikiLeaks розшукують матеріали розмови Флінна з послом Росії
- Сьогодні, 04:12
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Високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з РосієюОрганізація WikiLeaks оголосила, що готова опублікувати розшифровку розмови колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком і попросила користувачів інтернету надіслати їй матеріали з цього приводу.
Про це йдеться у повідомленні WikiLeaks, опублікованому в Twitter.
«Перехоплена розшифровка розмови Флінна і Кисляка повинна бути представлена громадськості, щоб кожен міг діяти, володіючи повною інформацією,» – заявили в організації.
Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz— WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.
Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.
Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.