WikiLeaks розшукують матеріали розмови Флінна з послом Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн

Високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією

Організація WikiLeaks оголосила, що готова опублікувати розшифровку розмови колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком і попросила користувачів інтернету надіслати їй матеріали з цього приводу.

Про це йдеться у повідомленні WikiLeaks, опублікованому в Twitter.

«Перехоплена розшифровка розмови Флінна і Кисляка повинна бути представлена громадськості, щоб кожен міг діяти, володіючи повною інформацією,» – заявили в організації.

Flynn-Kislyak intercept transcript should be released to the public so everyone can act with complete knowledge https://t.co/cLRcuIiQXz — WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.