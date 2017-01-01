WikiLeaks заявив про наявність кількох тисяч документів щодо Фійона і Ле Пен

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Франсуа Фійон і Марін Ле Пен

Понад тисячу документів стосуються Марін Ле Пен

Сайт WikiLeaks заявив про наявність у своїх архівах тисячі документів, що стосуються кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен і Франсуа Фійона. Про це організація повідомила у своєму Twitter.

«3630 документів з наших архівів - стосовно французького кандидата у президенти Франсуа Фійона», - йдеться у повідомленні WikiLeaks.

Крім того, зазначається, що 1138 документів стосуються кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9 — WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

Нагадаємо, вибори президента Франції пройдуть в два раунди 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Згідно з опитуваннями громадської думки, Ле Пен з великою ймовірністю може перемогти в першому турі, але програє у фіналі виборів, поступившись консерватору Франсуа Фійону або центристу Еммануелю Макрону.

Як повідомлялося, Ле Пен має повернути Європарламенту 340 тисяч євро, які вона витратила на зарплату своїй помічниці Катрін Гризе і охоронцеві Тьєрі Лежье, найнятих в якості помічників політика. Але Ле Пен заявила, що не поверне гроші.

Джерело: Укрінформ