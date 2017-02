WikiLeaks заявив про наявність кількох тисяч документів щодо Фійона і Ле Пен

Понад тисячу документів стосуються Марін Ле Пен

Сайт WikiLeaks заявив про наявність у своїх архівах тисячі документів, що стосуються кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен і Франсуа Фійона. Про це організація повідомила у своєму Twitter.

«3630 документів з наших архівів - стосовно французького кандидата у президенти Франсуа Фійона», - йдеться у повідомленні WikiLeaks.

Крім того, зазначається, що 1138 документів стосуються кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9