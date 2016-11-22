WSJ назвала ім'я автора «компромату» на Трампа

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52-річний Стіл є одним з директорів приватної компанії Orbis Business Intelligence

Екс-співробітник розвідувальних служб Великобританії Крістофер Стіл підготував опублікований раніше в ЗМІ документ, в якому міститься інформація про нібито наявний у Москви компромат на обраного президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Відзначається, що в даний час 52-річний Стіл є одним з директорів приватної компанії Orbis Business Intelligence. Дана організація займається проведенням різних розслідувань і забезпеченням безпеки.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.