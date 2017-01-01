«Я і Захарченко». Савченко розповіла, якими бачить подальші переговори з бойовиками

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Надія Савченко

Нардеп закликала Порошенка поговорити з Путіним

Народний депутат Надія Савченко пропонує свій «формат» переговорів щодо звільнення українських бійців з полону бойовиків. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Порошенко – Путін. Я і Захарченко», – сказала Савченко, відповідаючи на запитання журналістів про формат переговорів.

«Говоріть безпосередньо з Путіним (президент Росії. – Ред.). Це робота президента», – додала Савченко.

Як повідомлялося, також Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном. Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.