«Я туди і не збирався»: Азаров відреагував на заборону відвідувати «ДНР»

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Азаров підкреслив, що не вважає себе зрадником, оскільки «нікого не зраджував»

Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров відреагував на намір ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка заборонити йому в'їзд в «республіку» поряд з іншими колишніми регіоналами. Свою позицію колишній міністр розповів «Лайфу».

«Не буду говорити за Януковича, а за себе скажу: нікуди не просився і не збирався. Не знаю, чим це викликано. Важко судити, чим це викликано, я туди не збирався їхати, не було намірів», - заявив він.

Азаров підкреслив, що не вважає себе зрадником, оскільки «нікого не зраджував».

Як повідомлялось, ватажок «ДНР» Олександр Захарченко запропонував так званому парламенту «республіки» внести в список осіб, яким заборонений в'їзд в «ДНР», колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та інших політиків. «Януковича, Клименка, Арбузова, Азарова ... давай внесемо цих людей в список нев'їзних в «Донецьку народну республіку». Зі зрадниками нам робити нічого», - заявив він.