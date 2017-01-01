Яценюк обговорив з Обамою постачання зброї для України

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Арсеній Яценюк у Вашингтоні

Серед тем переговорів було також продовження програми модернізації українського війська, розпочатої три роки тому

У вівторок, 16 травня, під час візиту до Вашингтона лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся з колишнім президентом США (2009–2017) Бараком Обамою та екс-віце-президентом США (2009–2017) Джозефом Байденом.

По завершенні зустрічей в інтерв'ю журналістам Яценюк сказав, що Обама і Байден «дуже багато зробили для того, щоб Україна встояла, вижила і щоб сьогодні ми мали ті економічні досягнення, які є в країні, аби не просто втримати Україну у світовому фокусі, а й не дати можливості, щоб Росія захопила Україну».

«Нам важливо мати двопартійну підтримку. І Республіканська, і Демократична партії в Конгресі і в Сенаті Сполучених Штатів підтримують Україну. І тому треба вести розмову і з республіканцями, і з демократами – із новою американською адміністрацією, і з представниками Демократичної партії як у Конгресі, так і в Сенаті», – зазначив він.

Одним із головних обговорюваних питань Яценюк назвав постачання оборонювальної зброї для України: «Сподіваюся на підтримку Конгресу США і на позицію нової американської адміністрації. Якщо таке рішення буде прийнято, це є чітка відповідь на те, що Україна залишається пріоритетом, що Україна важлива для Європи і для Сполучених Штатів, що ми боронимо свою незалежність і одночасно кордони країн – членів Європейського союзу і країн – членів НАТО. Тому це те політичне рішення, яке повинно зараз розглядатися новою адміністрацією».

Серед тем переговорів лідер «Народного фронту» назвав також продовження програми модернізації українського війська, розпочатої три роки тому – надання техніки й обладнання і тренування українських військовослужбовців.

«І президент Обама, і віце-президент Байден дуже добре знають, що таке Україна. І позиція їх така: український успіх важливий для України, але він важливий і для всього світу», – зазначив він.

«І з цим зверненням я йду до американської адміністрації. Ми довели, що можемо боротися. Але боротьба проти озброєного до зубів російського агресора потребує підтримки з боку Європейського союзу і США», – додав Яценюк.

Під час візиту до Вашингтона, що розпочався вчора, Яценюк провів зустрічі з радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, радником з питань національної безпеки віце-президента США Андреа Томпсон, помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника держсекретаря США Бріджет Брінк, а також виступив у Heritage Foundation та Американському інституті підприємництва. Заплановані його зустрічі з керівництвом міністерства оборони Сполучених Штатів, Міжнародного валютного фонду та сенаторами США.