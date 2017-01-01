Яценюк після зустрічі з Байденом: Україна завжди цінуватиме його допомогу

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Джо Байден і Арсеній Яценюк

Яценюк назвав Байдена одним із найвидатніших державних діячів США

У понеділок, 16 січня, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом в рамках його візиту до Києва.

«Джозеф Робінетт Байден-молодший належить до числа найвидатніших державних діячів Сполучених Штатів усіх часів», - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.

Він підкреслив, що Байден - один з найвідданіших друзів України в американській історії: «Він розуміє Україну. Усвідомлює вагоме значення України. Поділяє великі устремління нашого народу, нашу вірність свободі і відчуває ту несправедливість, що чинилася проти нас упродовж століть».

«І як великий політик Джозеф Байден завжди точно розуміє межі реальності, а відтак силою свого бачення, наполегливості і бажання змінює цю реальність. Можливо, саме ця риса - вміння розуміти реалії, щоб їх змінювати - і є визначальною для успішного державного діяча і політика», - написав Яценюк.

Він підкреслив, що Україна завжди цінуватиме Байдена: «Уряди України, які я мав честь очолювати, завжди пам'ятатимуть про підтримку віце-президента Джозефа Байдена та його відданої команди у найкритичніші і найскладніші часи випробувань».

«Я завжди буду вдячний Тобі за дружбу, дорогий Джо. Залишається ще багато роботи. Продовжуємо працювати. Як завжди, був радий Тебе бачити», - написав Яценюк.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього відбулася зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.