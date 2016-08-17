Яценюк: Похорон Олександра Олеся має стати маніфестом нашої національної гідності

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Держава має виявити повагу до себе і нашої національної присутності у світі, зазначив Яценюк

Прах Олександра Олеся, переконаний Арсеній Яценюк, треба повернути в Україну. Про це лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк написав в соцмережі Facebook.

«Те, що сталося з прахом Олександра Олеся і його дружини у Празі, - шокуюча новина для всього нашого народу. Йдеться не про локальну чи приватну драму. Йдеться про наші національні святині», - написав він.

«Поховати Поета і його дружину треба в Києві. Йому треба віддати найвищі державні почесті», - зазначив Яценюк.

«Цей похорон має стати маніфестом нашої національної гідності. Упевнений, що в таких урочистостях мало б взяти участь усе керівництво держави, народні депутати, видатні українські діячі культури, дипломатичний корпус», - наголосив він.

Після цього, підкреслив лідер «Народного фронту», треба повернутися до теми захисту наших святинь за кордоном.

«Держава має виявити повагу до себе і нашої національної присутності у світі», - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, останки відомого українського поета Олександра Олеся, похованого у Чехії, було примусово ексгумовано. За інформацією МЗС України, останки Олеся та його дружини після ексгумації перемістили до депозитарію Ольшанського кладовища.

Спадкоємці письменника вже дали згоду на перепоховання праху свого відомого предка в Україні.