Яценюк: Росія не має жодного наміру виконувати «Мінськ». Єдине рішення - посилити санкції

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Арсеній Яценюк

У Росії є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів - Яценюк

«У Російської Федерації немає жодного наміру виконувати Мінські домовленості. Є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів. Єдиним можливим рішенням є посилити санкції і всім країнам вільного світу залишатися об’єднаними», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у прямому включенні на телеканалі BBC у п’ятницю, 3 лютого.

«Росія незаконно анексувала Крим. Президент Путін дав наказ вторгнутися і в Крим, і в Східну Україну. Вони збили MH-17. Вони фактично відмовилися від деескалації ситуації в рамках Мінських домовленостей. Росія розгорнула свої регулярні війська на Сході України. Російські війська почали наступальну операцію проти українського народу», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що кількість загиблих на Сході України зростає: «За останній тиждень ми втратили десять людей, 66 отримали поранення».

Відповідаючи на запитання щодо позиції США стосовно ситуації на Сході України, Арсеній Яценюк нагадав промову посла США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі: «Вони дотримуються тієї ж лінії, що і їх попередники. Це лінія підтримки світового порядку. Це лінія засудження міжнародних злочинів, скоєних Російською Федерацією».

Він також відзначив виступ прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на з’їзді Республіканської партії у Філадельфії: «Вважаю, що вільний світ об’єднаний, адже Росія несе екзистенційну загрозу вільному світу».

«Україна покладається на двопартійні принципи Сполучених Штатів. Вважаю, що політична машина США захищатиме як свої національні інтереси, так і інтереси вільного світу», - наголосив лідер «Народного фронту».