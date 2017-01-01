Яценюк: Росія представляє загрозу для країн вільного світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виступ Арсенія Яценюка під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді

Яценюк переконаний, що санкції є дієвим механізмом і повинні бути збережені до моменту повного відновлення територіальної цілісності української держави

Санкції проти РФ є прямим засобом захисту не тільки України, а й країн-членів Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, адже Росія представляє загрозу для країн вільного світу. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом «Відкрий Україну» 9 лютого.

«Будь-які спроби окремих країн вільного світу умиротворити Російську Федерацію закінчаться тим, чим закінчилися спроби умиротворення перед Другою світовою війною. Росія розуміє тільки одну мову – мову сили. І для того, щоби ми захистили свою країну, нам треба мати сильну Україну і сильну міжнародну підтримку», - підкреслив він.

«Дискусія про те, як боротися за територіальну незалежність України, триває дуже довгий період часу, - сказав Яценюк, - з першого дня, коли Росія відправила своїх «зелених чоловічків» на українську територію - в Автономну Республіку Крим».

Тоді, підкреслив лідер «Народного фронту», «світ об'єднався і ввів санкції проти Росії»: «На моє глибоке переконання, санкції є дієвим механізмом і повинні бути збережені до моменту повного відновлення територіальної цілісності української держави».

«Не ми почали війну – Росія почала війну. І Росія повинна за це відповісти», - сказав Яценюк.

«Мета війни, розпочатої Російською Федерацією, - новий світовий порядок. Президент Росії Володимир Путін хоче відновити вплив над територіями, як він каже, «колишнього Радянського Союзу». Він забув, що Радянський Союз впав і ніколи не буде відновлений. Він так само розглядає відновлення впливу і на Балтійські країни. Він розглядає розширення впливу Російської Федерації і поділ світу, де Росія буде певною домінантою. Цього не відбудеться. Цього неможливо допустити», - наголосив лідер «Народного фронту».

V Київський безпековий форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проходить 9-10 лютого 2017 року. Тема Форуму - «Україна та Балто-Чорноморська демократична дуга: молодь в дії». У заході беруть участь понад сто молодих лідерів з усіх областей України, молоді спеціалісти з Італії, Естонії, Грузії, Молдови, Азербайджану.