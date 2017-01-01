Яценюк розказав, для чого у травні він полетить до США і Канади

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Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк під час візиту до США та Канади обговорюватиме збільшення обсягів допомоги для реформування поліції

Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у травні здійснить візит до США та Канади, де обговорить, зокрема, можливості збільшення фінансової допомоги для реформування української поліції.

Про це він повідомив під час церемонії вручення сертифікатів про закінчення навчань працівникам Національної поліції та відкриття «шутхаузу» у Центрі підготовки підрозділів особливого призначення Національної поліції України в п’ятницю, 28 квітня.

Арсеній Яценюк зазначив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов протягом останніх років здійснювали реформу сектору безпеки і оборони: «Тоді, коли в Україні ще була радянського стилю міліція, яка, в принципі, вся втекла зразу після революції, вони взяли в руки контроль за ситуацією в країні. І це були перші кроки до створення нової української поліції».

«Тоді наші західні партнери повірили в необхідність проведення цієї реформи і почали виділяти фінансовий ресурс для того, щоби з'явилася нова патрульна поліція, нові тренувальні центри. Аби з'явилися не просто нові обличчя, а нова культура і нові підходи в секторі цивільної безпеки», - сказав він.

Арсеній Яценюк повідомив, що в травні відбуває з візитом до Сполучених Штатів Америки та Канади. Він нагадав, що ці країни здійснюють найбільшу фінансову підтримку для реформування поліції. Серед цілей візиту лідера «Народного фронту» до США та Канади буде «збільшити обсяги фінансування для реформування поліції, в тому числі і будівництва тренувального центру для Національної поліції».

«Результат, який ми сьогодні досягаємо, має відчути кожен українець. А це – безпека кожного громадянина країни. Саме на це сьогодні спрямоване реформування Національної поліції», - додав лідер «Народного фронту».