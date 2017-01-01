  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Яценюк у Лондоні провів зустріч з міністром оборони Великобританії

    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка
    Майкл Феллон і Арсеній Яценюк
    Майкл Феллон і Арсеній Яценюк

    Яценюк і Феллон обговорили питання військової співпраці України та Великобританії

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк обговорив з міністром оборони Великої Британії Майклом Феллоном питання оборони, розширення військової співпраці двох країн, а також конкретні дії для консолідації вільного світу в протидії російській агресії.

    Читайте також

    «Під час мого останнього приїзду в Україну я був глибоко вражений народною підтримкою Збройних сил України. Вона зростає і це вражаюче», поділився щойно у нашій розмові міністр оборони Великої Британії сер Майкл Феллон», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після зустрічі, яка пройшла у Лондоні.

    «У цих словах - не лише відчуття поваги до наших військових і нашого народу. У цих словах я відчув упевненість у силі України та в нашому успіху оборонити нашу державу. Про нашу оборону, про розширення військової співпраці, про конкретні дії для консолідації вільного світу в протидії російській агресії йшлося під час нашої розмови», - зазначив лідер «Народного фронту».

    «Вдячний Уряду Сполученого Королівства, керівництву і представникам британського війська за солідарність і підтримку України. Ми разом обороняємо правду, свободу і право жити у вільному світі», - додав він.

    Читайте також
    Арсеній Яценюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ