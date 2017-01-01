Яценюк у Лондоні провів зустріч з міністром оборони Великобританії

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Майкл Феллон і Арсеній Яценюк

Яценюк і Феллон обговорили питання військової співпраці України та Великобританії

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк обговорив з міністром оборони Великої Британії Майклом Феллоном питання оборони, розширення військової співпраці двох країн, а також конкретні дії для консолідації вільного світу в протидії російській агресії.

«Під час мого останнього приїзду в Україну я був глибоко вражений народною підтримкою Збройних сил України. Вона зростає і це вражаюче», поділився щойно у нашій розмові міністр оборони Великої Британії сер Майкл Феллон», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після зустрічі, яка пройшла у Лондоні.

«У цих словах - не лише відчуття поваги до наших військових і нашого народу. У цих словах я відчув упевненість у силі України та в нашому успіху оборонити нашу державу. Про нашу оборону, про розширення військової співпраці, про конкретні дії для консолідації вільного світу в протидії російській агресії йшлося під час нашої розмови», - зазначив лідер «Народного фронту».

«Вдячний Уряду Сполученого Королівства, керівництву і представникам британського війська за солідарність і підтримку України. Ми разом обороняємо правду, свободу і право жити у вільному світі», - додав він.