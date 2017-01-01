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    Яценюк у Вашингтоні піднімає питання надання Україні зброї

    • Сьогодні, 20:23
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    Арсеній Яценюк у Вашингтоні
    Арсеній Яценюк у Вашингтоні

    Постачання оборонювальної зброї для української армії зробить українське військо більш ефективним і сильним, зазначив Яценюк

    Надання оборонної зброї Україні з боку США зробить українське військо ефективнішим у стримуванні російських військ і стане потужним сигналом підтримки територіальної цілісності і незалежності України. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час зустрічі в Американському інституті підприємництва (American Enterprise Institute for Public Policy Research) у Вашингтоні у вівторок, 16 травня.

    Він нагадав, що під час перебування на посаді прем’єр-міністра України кілька разів піднімав питання постачання оборонювальної зброї для української армії: «Це питання не було вирішене, і від нової адміністрації США залежить, чи можуть вони прийняти таке рішення».

    «Це буде дуже рішучий крок, який зробить українське військо більш ефективним і сильним, і це збільшить наші можливості стримувати російські війська. Це буде потужний сигнал, що влада США підтримує територіальну цілісність та незалежність України», - наголосив Яценюк.

    Він підкреслив, що під час зустрічей в рамках візиту неодноразово піднімав це питання з представниками нової адміністрації США, а сьогодні говоритиме щодо підтримки в цьому питанні під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів.

    Під час візиту до Вашингтона, що розпочався учора, лідер «Народного фронту» уже провів переговори з радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки віце-президента США Андреа Томпсон, помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника держсекретаря США Бріджет Брінк, а також виступив у Heritage Foundation.

    Сьогодні відбудуться зустрічі Яценюка з колишнім президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та екс-віце-президентом США Джозефом Байденом, керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів та сенаторами США.

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