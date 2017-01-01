Яценюк в Оттаві: Прийде час, коли Крим повернеться

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Яценюк вшанував пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

У четвер, 18 травня, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Стяг було піднято біля мерії столиці Канади за участі мера Оттави Джима Вотсона, представників української та кримськотатарської громад.

Яценюк звернувся до присутніх кримськотатарською мовою: «Yaşasın Ukraina! Yaşasın Qırımtatar milleti».

«Російська Федерація вчинила міжнародний злочин. Та прийде час, коли Крим повернеться», - підкреслив він.

Яценюк зазначив, що «в певних столицях серед певних політиків тривають дискусії, що питання Криму - окреме, і повинне розглядатися окремо від питання відновлення територіальної цілісності України»: «Я категорично опоную цьому. Крим - це не окреме питання. Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України».

Він підкреслив, що народ Канади та канадський уряд «стоять пліч-о-пліч з українським народом»: «Дуже ціную Уряд Канади та її сильне лідерство в підтримці територіальної цілісності України та українського народу в боротьбі проти російської агресії».

Під час візиту до Канади Яценюк зустрінеться з міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду і парламенту Канади.