Яценюк запевнив, що не має наміру очолювати Нацбанк

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За словами Яценюка, керівником Нацбанку повинен бути «виключно фаховий економіст-банкір»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк запевнив, що не має наміру очолювати Національний банк України.

Про це він заявив у ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Я не збираюся ставати головою Національного банку України. Тепер треба пояснити чому: тому, що головою центрального банку повинна бути повністю аполітична фігура», – запевнив він, відповідаючи на запитання ведучого, чи пропонували йому місце очільника голови НБУ.

За словами Яценюка, керівником Нацбанку повинен бути «виключно фаховий економіст-банкір».

Нагадаємо: раніше голова Комітету ВР з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар заявила, що лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк отримав пропозицію очолити Національний банк України після відставки Валерії Гонтаревої, однак наразі згоди на це не дав.