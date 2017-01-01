Ядерний потенціал України можна відновити за $100 мільярдів, – Кравчук

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Україна офіційно втратила ядерний статус 2 червня 1996 року

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що на відновлення ядерного потенціалу України треба близько $100 мільярдів.

Про це повідомляє «112Україна».

«Тоді, коли ставилося питання в мій час, ми вважали, що відновлення ядерної зброї (коштуватиме) – 45 млрд дол. Я думаю, зараз – це всі 100. Я не знаю, де ці панове бачать такі гроші зараз, якщо взяти чисто фінансово. Теоретично держава може виготовити ядерну зброю. Може Північна Корея, може і Україна. Якби були гроші, були відповідні умови, я б подивився, як до цього ставиться світ. Я переконаний, і тоді, як і зараз, Європа і США були б категорично проти збільшення на карті світу ядерних держав. Я був би проти ще з однієї причини. Я вірю, що ядерна зброя, будь-яка зброя масового знищення, не є головним чинником, щоб забезпечити мир. Мир забезпечується без зброї. Переговорами, дипломатичним шляхом. Якщо, як кажуть, на стіні в театрі висить рушниця, то вона вистрілить. Так і тут», – сказав Кравчук.

Як відомо, Україна офіційно втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Фундаментальні принципи без’ядерності («не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї») було закладено в Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.