Як Гройсман посприяв обшукам у Dragon Capital

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Зараз ніхто не захищений від того, що під час обшуків у них виявлять підозрілий елемент в програмному забезпеченні

У вересні 2016 року Гройсман підписав постанову, згідно з якою Кабмін прирівняв апаратне забезпечення для негласного отримання інформації до програмного забезпечення

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обурився обшуками в «Dragon Capital», але, як з`ясувалось, саме йому має завдяувати Служба безпеки України за таку можливість. Про це йдеться в матеріалі «Главкома»: Сезон полювання на «шпигунів». Як Гройсман допоміг СБУ кошмарити великий бізнес.

Передумовою для обшуків СБУ в одній з найбільших інвесткомпаній України «Dragon Capital» та найбільшій газовидобувній компанії «Укргазвидобування» стала урядова постанова, яку підписав Володимир Гройсман у вересні 2016 році .

Мова йде про постанову Уряду № 669 під назвою «Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації», яку прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав 22 вересня.

Цим документом Кабмін прирівняв апаратне забезпечення для негласного отримання інформації до програмного забезпечення.

Тобто, якщо раніше СБУ відкривало кримінальні провадження (за ст. 359 КК) за купівлю на aliexpress.com ручних годинників із вбудованою відеокамерою або, скажімо, через продаж комп’ютерів із інстальованою програмою негласного збору даних, з осені минулого року під дію статті підпадає також продаж самого програмного забезпечення.

Завдяки новому підходу до визначення спецзасобів, Український інститут судових експертиз СБУ вже у жовтні склав висновок, яким визнав: програма «Стахановець» (софт, який встановлений у співробітників Dragon Capital та «Укргазвидобування» для контролю за робочим часом персоналу) «дозволяє приховано знімати фотозображення з екрану, фото- та відеозображення з веб-камери, отримувати списки активних процесів та вікон користувача, аудіоінформацію з мікрофону, історію відвідування веб-ресурсів, натискання клавіш на клавіатурі, даних з буферу обміну, голосові та текстові повідомлення в програмі «Skype», факти копіювання, видалення файлів». Саме на підставі цієї експертизи СБУ розробники і продавці скандального софту тепер підозрюються у незаконному збуті техзасобів негласного отримання інформації (ч.2 ст.359 КК України).

Це означає, що силові і правоохоронні органи отримали спрощений шлях для проведення перевірок в компаніях. Досить лише адаптувати 359-ту статтю Кримінального кодексу під завдання, які стоять перед слідчими, коментує керівник юридичного блоку компанії з обслуговування іноземний інвестицій Investment Service Ukraine Андрій Ярмольський.

За його словами, зараз, фактично, ніхто не захищений від того, що під час обшуків у них виявлять підозрілий елемент в програмному забезпеченні. Мовляв, для фахівців буде не важко інсталювати шкідливий софт у код будь-якої програми.

На цьому тлі обурення обшуками в «Dragon Capital», яке висловив прем'єр Володимир Гройсман під час останнього засідання Кабінету міністрів, не виглядає цілком щирим.