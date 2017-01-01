Як Лещенко і Береза. Семенченко зізнався, що живе за рахунок дружини

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Семен Семенченко

Семенченко не знає, яку зарплату отримує, і каже, що економить на їжі

Народний депутат Семен Семенченко стверджує, що живе на зарплату. Водночас суму, яка надходить до сімейного бюджету щомісяця від його діяльності як парламентаря, назвати не зміг, пише «Цензор».

Так, на запитання журналіста про розмір його депутатської зарплати Семенченко відповів: «Я не пам'ятаю. Я не отримую зарплату. Я виписав довіреність на дружину, вона ходить туди і отримує».

«Я приходжу додому, на мене чекає дружина, я радий, що можу харчуватися вдома. Я приходжу сюди, я йду їсти на другий поверх (очевидно, Семенченко має на увазі один з буфетів у будівлі, де розміщуються комітети Верховної Ради – «Главком»), там божевільні ціни, мені там не вистачає на другий раз, біжу в магазин купувати. Крім того, і сама сума зарплати щомісяця різна. Якщо я перебуваю на блокаді, а не в сесійній залі, мені зовсім по-іншому нараховується зарплата, сума може відрізнятися вдвічі. Наприклад, 17 або 8 тисяч», - додав він.

Семенченко також зауважив, що нещодавно його дружина стала приватним підприємцем. Поки що їй вдалося заробити близько 25 тисяч гривень. За його словами, дружина займається управлінням проектами та консалтинговими послугами. «Вона здобула вищу освіту, в Польщі вчилася. Плюс вона мені допомагає, оскільки є керівником мого благодійного фонду. Так що тепер ми живемо ще й на її дохід як приватного підприємця», - резюмував він.

Як відомо, раніше журналісти помітили, як Семенченко у буфеті Верховної Ради їсть тигрові креветки. На сьогодні ця страва у буфеті Ради коштує близько 116 грн.