Як не стати жертвою банків-шахраїв. Поради від Фонду гарантування вкладів
- Сьогодні, 14:57
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Фахівці поділилися з громадянами правилами безпечного користування будь-якими фінпослугами
На сайті Фонду гарантування вкладів з’явився перелік порад громадянам щодо того, як не стати жертвою шахраїв, обираючи банк. Поради умовно розділені на чотири групи: отримання позик/кредитів, вкладання грошей на депозит, інвестування, а також правила безпечного користування будь-якими фінансовими послугами.
Отже, що стосується отримання позик/кредитів, фахівці звертають увагу на такі моменти:
- «нульова» ставка за кредитом зазвичай означає приховані комісії;
- обіцянка надати кредит без довідки про доходи небезпечна надвисокою вартістю кредиту та надмірними штрафами за прострочку;
- нав'язування додаткових послуг потягне за собою подорожчання вартості позики.
Що стосується вкладання грошей на депозит, варто пам’ятати:
- відсоткова ставка значно вища, ніж у інших банках означає, що ймовірно, банк здійснює ризикову діяльність;
- в депозитному договорі вказано не банк, а яку компанію – договір не підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Щодо інвестування Фонд гарантування вкладів звертає увагу на наступне:
- обіцянка надвисоких прибутків, наприклад, 1% на день - ознака явної фінансової піраміди;
- багато слів про «успіх», «пасивний дохід», «заробляти легко», «досить працювати на дядю», «ваші можливості необмежені» означає можливість фінансової піраміди або небезпечного інвестування;
- повідомлення інформації нібито по-секрету: «Тільки тобі…», «Про цю схему мало хто знає…», «Мені розповів один дуже впливовий чоловік» - можливість фінансової піраміди або небезпечного інвестування.
Фонд гарантування вкладів також наводить наступні правила для безпечного користування будь-якими фінансовими послугами:
- уважно читайте договір, особливо текст дрібним шрифтом;
- попросіть проект договору для ознайомлення вдома;
- звертайте увагу, з ким саме Ви укладаєте договір;
- перевірте, чи має фінустанова ліцензію;
- ставте будь-які питання, еавіть яко це займає багато часу і дратує працівників фінустанови. Ви маєта право отримати всю необхідну Вам інформацію;
- не приймайте поспішних рішень - використайте 1-2 дні, щоб уважно прочитати документи, обдумати плюси та мінуси, порадитися з близькими;
- не приймайте рішення під тиском - якщо Вас кваплять, це може бути ознакою шахрайства;
- не довіряйте зовнішньому блиску: розкішний офіс і солідні менеджери можуть бути і в шахраїв;
- не піддавайтесь на провокації - якщо порушуються умови договору, терміново звертайтеся до контролюючих органів;
- якщо Вам погрожуть працівники фінансової установи чи колектори, терміново звертайтеся до правоохоронних органів.