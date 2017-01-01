Як не стати жертвою банків-шахраїв. Поради від Фонду гарантування вкладів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці поділилися з громадянами правилами безпечного користування будь-якими фінпослугами

На сайті Фонду гарантування вкладів з’явився перелік порад громадянам щодо того, як не стати жертвою шахраїв, обираючи банк. Поради умовно розділені на чотири групи: отримання позик/кредитів, вкладання грошей на депозит, інвестування, а також правила безпечного користування будь-якими фінансовими послугами.

Отже, що стосується отримання позик/кредитів, фахівці звертають увагу на такі моменти:

«нульова» ставка за кредитом зазвичай означає приховані комісії;

обіцянка надати кредит без довідки про доходи небезпечна надвисокою вартістю кредиту та надмірними штрафами за прострочку;

нав'язування додаткових послуг потягне за собою подорожчання вартості позики.

Що стосується вкладання грошей на депозит, варто пам’ятати:

відсоткова ставка значно вища, ніж у інших банках означає, що ймовірно, банк здійснює ризикову діяльність;

в депозитному договорі вказано не банк, а яку компанію – договір не підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Щодо інвестування Фонд гарантування вкладів звертає увагу на наступне:

обіцянка надвисоких прибутків, наприклад, 1% на день - ознака явної фінансової піраміди;

багато слів про «успіх», «пасивний дохід», «заробляти легко», «досить працювати на дядю», «ваші можливості необмежені» означає можливість фінансової піраміди або небезпечного інвестування;

повідомлення інформації нібито по-секрету: «Тільки тобі…», «Про цю схему мало хто знає…», «Мені розповів один дуже впливовий чоловік» - можливість фінансової піраміди або небезпечного інвестування.

Фонд гарантування вкладів також наводить наступні правила для безпечного користування будь-якими фінансовими послугами: