Як потрапити на «Євробачення». Інфографіка

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Фото: eurovision.ua Сцена «Євробачення-2017»

Приходити на шоу організатори радять завчасно

Сьогодні, 8 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал «Євробачення-2017». Потрапити на нього можна декількома шляхами, повідомляє Eurovision.ua. Зокрема, на схемі синьою пунктирною лінією зображено кілька варіантів пішохідного руху:

– від станції метро Гідропарк, пройшовши Русанівський міст (міст Метро) до Броварського проспекту, звернувши за мостом наліво, як вказано на схемі;

– від станції метро Лівобережна (можна скористатися обома виходами), проходячи під мостом метро, направляючись до Микільсько-Слобідської вулиці.

Значно коротшим і зручнішим є шлях від станції метро Гідропарк.

Для тих, хто планує приїхати на шоу Євробачення автомобілем, повідомляємо, що заїзд на вулицю Микільсько-Слобідську буде перекрито, а парковка біля магазину Novus працюватиме лише для гостей, які придбали квиток до VIP-зони. Для відвідувачів з інвалідністю будуть відведені окремі паркомісця неподалік від входу в арену, як це зображено на схемі.

Приходити на шоу організатори радять завчасно. Вхід в залу зачинятиметься за 30 хвилин до початку шоу. Як і зазначено на квитках, усі вечірні шоу стартують о 22:00. Саме о цій порі розпочнеться телевізійний запис або прямий ефір. І всі глядачі вже мають зайняти свої місця в глядацькій залі, щоб старт конкурсу пройшов без будь-яких перешкод.

Перед кожним вечірнім шоу, за годину до початку, для всіх розпочнеться пре-шоу, під час якого хіти «Євробачення» минулих років гратиме топовий український діджей Саня Димов.

Звертаємо вашу увагу на те, що в МВЦ під час тижнів «Євробачення» діють посилені заходи безпеки, які передбачають проходження кожного відвідувача через металошукачі. Перевірка квитків також займе певний час.

Для усіх, хто ще не придбав квитка на шоу «Євробачення-2017», все ще є така можливість. Традиційно – на сайті офіційного квиткового оператора конкурсу Concert.ua, а також щодня у касах, розташованих біля входу в МВЦ. В арені також працює сервісний центр, куди можна звернутися з питаннями, які виникають щодо квитків.

Зорієнтуватися на місцевості за потреби допоможуть волонтери «Євробачення-2017».

Як відомо, сьогодні, 9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал «Євробачення». Це перший конкурсний день пісенного конкурсу і перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі.

Під час сьогоднішнього шоу виступатимуть представники таких 18 країн: Чорногорії, Фінляндії, Грузії, Португалії, Бельгії, Швеції, Албанії, Азербайджану, Австралії, Кіпру, Словенії, Вірменії, Молдови, Чеської Республіки, Латвії, Ісландії, Греції та Польщі. У якому порядку вони з’являтимуться на сцені пісенного конкурсу – можна дізнатися за посиланням.