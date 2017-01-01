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Голосування у Верховній Раді

Дев'ять народних депутаті не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця

208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Верховної Ради в травні цього року. Із них 60 – пропустили понад 90% голосувань. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

«Окремі народні депутати не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Це стосується дев’яти нардепів. Серед них Є. Бакулін («Опозиційний блок») , А. Білецький, Д. Ярош, Е. Матвійчук (позафракційні), В. Богуслаєв («Воля народу»), П. Сабашук, О. Білозір (БПП), а також О. Онищенко та С. Клюєв, яких розшукує українська влада», - йдеться в повідомленні КВУ.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів. Зокрема, Льовочкін (Опозиційний блок) та Дзензерський («Народний фронт») проголосували в травні лише один раз, Рабінович (Опозиційний блок) – двічі, Мураєв (позафракційний) – тричі.

Причини для неголосування народних депутатів залишаються невідомими. Лише Білозір була відсутня в Раді і не голосувала з поважних причин, а саме через хворобу, що відображено на сайті ВРУ.

Тільки двоє народних депутатів, Віктор Пинзеник (БПП) та Михайло Бондар (НФ), взяли участь в 100% голосувань.

Всього в травні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було проведено 497 голосувань.