Як пройшов Український сніданок Пінчука в Давосі (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники заходу дискутували про відносини новообраного президента США Дональда Трампа із Росією

Головною темою обговорення на Українському сніданку в швейцарському Давосі, організованого українським бізнесменом Віктором Пінчуком, стало «майбутнє України в мінливому світі». Про це повідомляє Громадське.

«Український сніданок» — це 13-та подія фонду Пінчука, яка відбувається у швейцарському місті Давос поза рамками Всесвітнього економічного форуму.

Дискусію розпочли колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон — посадовець, за якого відбувався референдум за вихід Британії з ЄС, і Роберт Гейтс — колишній міністр оборони США. Модерує захід американський політичний аналітик Фарід Захарія.

З представників України на заході присутні голова Києва Віталій Кличко, на переконання якого «не можна здавати інтереси України, але треба бути на заходах, спілкуватися з іноземною аудиторією», депутат Сергій Лещенко, а також олігарх Олександр Ярославський.

Учасники заходу дискутували про відносини новообраного президента США Дональда Трампа із Росією і чи зможе він домовитись із Путіним. Це викликало певні запитання у присутнього політичного істеблішменту, серед якого поширена думка, що намагання «посидіти і поговорити з Путіним» — дурниця.

Так само учасники заходу переконані і в тому, що не можна розміняти Україну на Сирію, і що оточення Трампа все ж зможе його зупинити у тому разі, якщо він почне кардинально змінювати свою політику щодо Росії.

Нагадаємо, Кличко на Українському сніданку у Давосі заявив: Щодо територіальної цілісності України торгів бути не може.