Як російський корабель-розвідник прогавив скотовоз із Того. Стали відомі подробиці зіткнення

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ «Лиман» в протоці Босфор біля берегів Стамбула, жовтень 2016 року

Стала відомо, чому затонув російський корабель в Чорному морі

Середній розвідувальний корабель ЧФ Росії «Лиман» зіткнувся в Чорному морі з вантажним судном, що йшло під прапором Того. В результаті російське судно отримало пробоїну і затонуло. На борту корабля знаходилися 78 чоловік, весь екіпаж вдалося врятувати. Про втрати другого судна не уточнюється. Спочатку повідомлялося, що «Лиман» зіткнувся з кораблем «Ашот-7», проте, згідно з даними з відкритих джерел, зіткнення сталося з судном Youzarsif H, яке займається перевезеннями худоби.

Інцидент стався в 11.53 в південно-західній частині Чорного моря, в 40 км на північний захід від турецького протоки Босфор.

Через сім хвилин після зіткнення, о 12.00, до місця події було направлено кораблі Чорноморського флоту, а також вилетіла рятувальна команда зі складу чергових сил флоту на літаку Ан-26. За даними російських військових, постраждалих серед членів екіпажу «Лиману» немає. «Екіпаж корабля веде боротьбу за живучість судна», - цитував «Інтерфакс» заяву Міноборони РФ.

Разом з тим турецьке видання Daily Sabah повідомило, що інший корабель - це вантажне судно, яке йшло під прапором західноафриканської держави Того і перевозило худобу. За інформацією видання, кораблі зіткнулися через сильний туман.

Екіпаж «Лиману» не зміг утримати судно на плаву, але всі 78 членів команди були успішно врятовані підрозділами берегової охорони Туреччини.

Раніше Daily Sabah також повідомило, що після зіткнення кораблів 15 російських моряків пропали, однак пізніше видалило цю інформацію зі свого сайту.

У російському Міноборони цю інформацію спростували. «Усі члени екіпажу дослідного судна Чорноморського флоту «Лиман» в повному складі живі, здорові і в даний час готуються до евакуації з турецького рятувального судна на російський корабель», - наводить заяву відомства «Російська газета».

Всі члени екіпажу «Лиману» будуть доставлені на базу Чорноморського флоту, уточнили в Міноборони РФ. «Всі повідомлення західних ЗМІ про зниклих без вести російських моряків не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією», - підкреслили в міністерстві.

Згідно з даними ресурсу Marine Traffic, який відстежує пересування морських суден і їх поточне місце розташування в портах, Youzarsif H - це дійсно вантажне судно, яке займається перевезенням худоби під прапором Того. За інформацією порталу, напередодні, 26 квітня, корабель вийшов з румунського порту Midia.

Фото: Evgeniy / shipspotting.com

Судно Youzarsif H під прапором Того біля берегів Алжиру, 2014 рік

Згідно з картою, розміщеної на Marine Traffic, судно Youzarsif H зараз знаходиться в Чорному морі. Поруч з ним знаходяться російський корабель Ulus Star, а також турецьке судно Kurtarma 3. Корабель «Лиман» на карті не показаний, інформація про судно «Ашот-7» в відкритих джерелах відсутня.

У Міноборони підтвердили, що на момент зіткнення кораблів недалеко від місця події було судно Ulus Star, яке вирушило на допомогу морякам.

Турецька сторона передала Росії по урядовим каналам необхідну інформацію про аварію з дослідним судном Чорноморського флоту «Лиман». Згодом Медведєв обговорив з прем’єром Туреччини зіткнення російського судна у Босфор.

Корабель «Лиман» був побудований в польському Гданську і вперше спущений на воду в 1970 році. Спочатку судно знаходилося в складі Балтійського флоту, в Чорноморський флот його перевели в 1974 році. В кінці 1980-х років «Лиман» модернізували в середній розвідувальний корабель. Згідно з відкритими даними на початок 2017 року, «Лиман» входив до складу 519-го окремого дивізіону розвідувальних кораблів Чорноморського флоту з базуванням в окупованому Севастополі.

Довжина «Лиману» становить 73,3 метра, ширина - 11,2 метра, осадка - 3,9 метра. Корабель обладнаний радіолокаційної системою «Дон» і гідроакустичної системою «Бронза», а також різною апаратурою радіорозвідки. З озброєння корабель оснащений тільки переносним зенітним ракетним комплексом «Игла».

Джерело: Газета.Ру