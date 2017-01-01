Як твориться імідж України за кордоном: проблеми та завдання

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Імідж України

На прес-конференції експерт розповість, які і перед ким стоять завдання у цій царині

Сьогодні, 4 квітня, о 15:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Імідж України за кордоном: від проблем до завдань».

Запрошені гості: Сергій Борщевський, надзвичайний та повноважний посланник, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.).

Експерт говоритиме на тему творення іміджу держави України за кордоном, які і перед ким стоять завдання у цій царині, з якими проблемами доводиться стикатися сьогодні у просуванні української культури за кордоном.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: