Як Україна передавала бойовикам 15 полонених (ВІДЕО)

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Передача полонених

Разом із полоненими до пункту обміну ходили п'ятеро родичів українських військовополонених

Серед 15 полонених, кого у четвер, 29 грудня українська сторона передала бойовикам, - засуджені, але помилувані президентом. Вони були засуджені за тяжкі злочини та злочини проти територіальної цілісності України.

«Тут є і шпіонаж, тут є і заклики до того, щоб не було української влади і так далі. Вони могли навіть підвозити (бойовикам) боєприпаси, вони допомагали тим бандитам, які воювали проти територіальної цілісності України, вони брали участь у незаконних збройних формуваннях. Але вони не вбивали людей», - розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Серед цих 15 людей – шість жінок та хворі чоловіки. Тому саме їх і віддали бойовикам.

Разом із ними до пункту обміну ходили п'ятеро родичів українських військовополонених. Вони хотіли попросити бойовиків про такий самий жест доброї волі. «Відповідь почули, що жесту доброї волі не буде. Категорично. Тому що повинен виконуватися п'ятий і шостий пункти Мінських домовленостей – обмін полоненими «всіх на всіх», - зі сльозами на очах розповіла одна з родичок полонених.

Як повідомлялося, у четвер українська сторона передала терористичним «ДНР» і «ЛНР» 15 полонених. Передача пройшла в районі КПВВ «Майорськ» в передмісті Горлівки.

Як повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, «українська сторона передала в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників». «Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за «диверсії і тероризм». Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві», - повідомила Геращенко.

Джерело: ТСН