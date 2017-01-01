

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина та Тетяна Очередько, сестри художниці, розкажуть по свій досвід роботи над першим повнометражним анімаційним фільмом «Loving Vincent» у BreakthruFilmStudio в Гданську, Польща

Сьогодні, 12 квітня, о 12:30 інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему: «Як українки малювали мультик про Ван Гога».

Запрошені гості: Катерина та Тетяна Очередько, сестри художниці, які розкажуть по свій досвід роботи над першим повнометражним анімаційним фільмом «Loving Vincent» у BreakthruFilmStudio в Гданську, Польща.

«Loving Vincent» – анімаційна стрічка про життя і загадкову смерть легендарного нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Фільм вже на стадії створення викликав великий резонанс, адже «Loving Vincent» створений повністю вручну олійними фарбами і відтворює стилістику картин Ван Гога.

Над створенням фільму в Польщі працювали близько ста європейських художників, здатних малювати в техніці Ван Гога, в тому числі Катерина та Тетяна. За 10 місяців дівчата зробили 2160 кадрів. Під час artis talk вони покажуть свої робочі матеріали.

Дивіться трансляцію прес-конференції:

Довідка. Катерина та Тетяна Очередько - учасниці понад 10 міжнародних виставок та конкурсів у Польщі, Болгарії, Єгипті, США, Італії, Німеччині, Бельгії, Австралії, Китаї. Кураторки та учасниці проекту «ART TWINS». Їхні роботи є в приватних колекціях країн Європи, США, Єгипті та музейних колекціях в Україні.