Партію «Батьківщина» фінансують лікарі та пенсіонери

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Згідно зі звітом партії «Батьківщина», із понад 6 мільйонів доходів, які партія отримала у 2016 році, 5,78 млн грн було внесено на її рахунки як благодійні внески

Партія «Батьківщина» існує за рахунок «благодійних» внесків від фізичних осіб. Причому політичну силу,якщо вірити звітам, фінансують звичайні громадяни – лікарі та пенсіонери. Таких висновків дійшли експерти центру «Ейдос» у дослідженні фінансування партії за 2016 рік.

Згідно з дослідженням, особливу вагу привертають однакові суми внесків – більш ніж тисяча осіб поклали на рахунок партії ідентичну суму – рівно 2 тис. грн. Крім того, дати платежів також є системними. Наприклад, одна сотня внесків надходить 4 квітня, а наступні – 20 і 28 квітня. В перерві ж між цими датами благодійники стороняться переказувати кошти.

За інформацією дослідження, згідно зі звітами партії, внески роблять звичайні громадяни. Наприклад, Шевель Андрій Хомич 1953 року народження, пенсіонер, член «Батьківщини», житель м. Березань, самотужки збагатив партію лише в ІІІ кварталі на 18 тис. 380 грн (два платежі – 21.07.16 і 29.07.16.). У ІІ кварталі його внески були значно скромнішими – два платежі по 2 тис. грн.

Також 29 квітня по 2 тис. грн надійшло від Джам Оксани Іванівни та її чоловіка Джама Олега Петровича. Подружжя працює лікарями-педіатрами, а Олег Джам є членом «Батьківщини» та працівником виконкому Бучанської міської ради. До речі, у 2015 році ця родина фігурувала у скандалі щодо виділення земельних ділянок.

Зазначимо, що дослідження зафіксувало ще одну цікаву тенденцію у фінансуванні «Батьківщини» – практично всі внески робили жителі Київської області, і лише незначну кількість – мешканці інших регіонів України.

Детальніше читайте: «З миру по нитці – Тимошенко сорочка. Хто і як фінансує «Батьківщину» (ДОСЛІДЖЕННЯ)»