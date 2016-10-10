Як віджимали «Нібулон». Депутат розказав, як команда Януковича хотіла отримати частку його сімейного бізнесу

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«Нібулон» не працював близько півроку, зазначив Вадатурський

Народний депутат Андрій Вадатурський в

розповів, що команда екс-президента-втікача Віктора Януковича пропонувала «Нібулону» поступитися часткою у бізнесі і стати монополістами на ринку зернових.

«Команда Януковича пропонувала нам стали монополістами на ринку зернових. Пропозиція була така: поступитися часткою, і весь експорт зернових йде через «Нібулон». Ми відмовились. Шикарна можливість з точки зору грошей. Але ми не доходили до того, яку саме частку компанії вони за це хочуть. Бо як тільки спитаєш, що і за скільки ти хочеш - все, ти в переговорному процесі, а це початок кінця. Ну, і вони ще фальсифікували документи і звинувачували генерального директора в тому, що він спробував начебто незаконно повернути 20 тисяч гривень ПДВ з держави. Цим вони зробили так, що наша компанія не працювала близько півроку. Та ми суди виграли», - розповів Вадатурський.

За його словами, коли «Нібулон» відмовився від такої пропозиції, через певний час була створена Державна продовольчо-зернова корпорація.

Нардеп поскаржився, що ті люди, які намагалися відібрати бізнес, досі на свободі, і ніхто не покараний.

«Так. І про Присяжнюка, і про Юрія Іванющенка. Нічого не робиться, щоб притягнути цих людей. Це великий мінус для людей, які керують країною, правоохоронною системою», - підкреслив депутат.