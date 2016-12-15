Як зростуть ціни в 2017 році? Прогнози експертів

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Минулого року продукти харчування подорожчали менше, ніж промтовари і послуги

У 2016 році всі товари і послуги подорожчали в Україні на 13,9%. Порівняно з 2015 роком, підрахувала Держслужба статистики, це означає, що інфляція різко сповільнилася, оскільки, нагадаємо, 2015 року вона була аж 43,3%.

«Сегодня» з'ясувала, що найбільше подорожчало, а що навіть подешевшало, а також що буде із цінами 2017 року.

Як видно з інфографіки, продукти харчування подорожчали менше, ніж промтовари і послуги, – 8,5% проти 13,5%. Серед продуктів звертає увагу зростання цін на молокопродукти. Антирекорд встановило вершкове масло – плюс 25% до ціни 2015 року.

У експертів різне бачення цінової ситуації в 2017 році. Одні прогнозують, що інфляція сповільниться до 8–10% за рік. Її підштовхуватимуть два чинники: зростання цін на нафту у світі і нове підвищення акцизів з січня у нас, вплив яких проявиться в найближчі півроку. Інші вважають, що ціни на продукти підвищаться на 30–40% за півроку через зростання мінімальної зарплати, дизпального (воно вже подорожчало на 1 грн/л за рахунок зростання акцизу з 1 січня. – Ред.), витрат підприємців на касові апарати, що стали обов'язковими.

За прогнозами експертів, зростання, швидше за все, почнеться ближче до травня. Найбільше подорожчають продукти щоденного попиту: хліб, молоко, масло, оскільки транспортні витрати збільшаться на 10% і потягнуть за собою весь ланцюжок. На овочі і фрукти чекає лише сезонне зростання цін на 10–15%, а вартість свіжого м'яса стримає невисока купівельна спроможність.