Які автомобілі задекларували міністри Гройсмана

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Володимир Гройсман

Всі автомобілі, якими володіють міністри уряду Володимира Гройсмана

Українським міністрам та їх родинам належить майже 40 автомобілів. Про це свідчать електроні декларації членів уряду Володимира Гройсмана, які проаналізував «Главком».

Найбільший поціновував автомобільного транспорту в Кабміні – міністр енергетики Ігор Насалик. Його родині належіть п’ять автомобілів. До того ж подружжя Насаликів володіє найдорожчими автівками в уряді.

Минулого року міністр прибав новенький Mercedes S500L 4Matic. У декларації Насалик зазначив, що S500L він купив за 1,35 млн гривень. Хоча на офіційному сайті Mercedes в Україні автомобіль коштує, як мінімум, 3,3 млн гривень.

Не залишилася без нової машини і дружина міністра - Гузя Насалик. Їй дістався позашляховик Mercedes GLE 400 4Matic. За декларацією вартість автомобіля пані Насалик - 2,42 млн гривень, що цілком відповідає прайсу Mercedes в Україні.

А ось Володимир Гройсман залишився без автомобіля. У декларації прем'єр-міністра за 2016 рік зазначений лише Volkswagen Touareg його дружини. Хоча роком раніше голові уряду належав найдорожчий британський позашляховик - Range Rover 2013 року.

Якими автомобілями володіють міністри уряду Володимира Гройсмана

Міністр Посада Авто Рік випуску Володимир Гройсман прем'єр-міністр Volkswagen Touareg 2011 Степан Кубів міністр економіки Toyota Corolla 2006 Audi Q5 2012 Іванна Климпуш-Цинцадзе віце-прем'єр Toyota RAV-4 2014 Mercedes GL350 2012 Володимир Кістіон віце-прем'єр ЕрАЗ 762 1986 ЛуАЗ 969М 1988 Toyota Highlander 2010 В'ячеслав Кириленко віце-прем'єр Skoda Superb 2013 Toyota RAV-4 2007 Павло Розенкоє віце-прем'єр Toyota Highlander 2011 Геннадій Зубко міністр ЖКГ ВАЗ 2109 1989 Toyota RAV-4 2006 Mercedes GL350 2013 BMW X6 2010 Олександр Саєнко міністр Кабміну Acura RDX 2007 Остап Семерак міністр екології Jaguar S-Type 2006 Volkswagen Touareg 2011 Toyota Camry 2011 Вадим Черниш міністр ОРДЛО Mercedes ML350 2008 Chevrolet Aveo 2015 Ігор Насалик міністр енергетики Mercedes S500l 2015 Mazda Tupe 6 2014 ВАЗ 21065 2001 Toyota Avensis 2012 Mercedes GLE400 2016 Павло Клімкін міністр закордонних справ Volvo S40 2008 Skoda Felicia 2000 Юрій Стець міністр інформполітики Lexus RX350 2008 Volkswagen EOS 2009 Infiniti FX37 2011 Володимир Омелян міністр інфраструктури Volvo S80 2007 Ігор Жадан міністр спорту Toyota Camry 2006 Степан Полторак міністр оборони Mazda 3 2015 Лілія Гриневич міністр освіти Nissan Tiida 2008 Олександр Данилюк міністр фінансів BMW X5 2008 Павло Петренко міністр юстиції Volkswagen Golf 2007 Land Rover 2006 Toyota Camry 2013

За даними декларацій міністрів за 2016 рік.