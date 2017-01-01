Які автомобілі задекларували міністри Гройсмана
- Сьогодні, 18:10
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Всі автомобілі, якими володіють міністри уряду Володимира Гройсмана
Українським міністрам та їх родинам належить майже 40 автомобілів. Про це свідчать електроні декларації членів уряду Володимира Гройсмана, які проаналізував «Главком».
Найбільший поціновував автомобільного транспорту в Кабміні – міністр енергетики Ігор Насалик. Його родині належіть п’ять автомобілів. До того ж подружжя Насаликів володіє найдорожчими автівками в уряді.
Минулого року міністр прибав новенький Mercedes S500L 4Matic. У декларації Насалик зазначив, що S500L він купив за 1,35 млн гривень. Хоча на офіційному сайті Mercedes в Україні автомобіль коштує, як мінімум, 3,3 млн гривень.
Не залишилася без нової машини і дружина міністра - Гузя Насалик. Їй дістався позашляховик Mercedes GLE 400 4Matic. За декларацією вартість автомобіля пані Насалик - 2,42 млн гривень, що цілком відповідає прайсу Mercedes в Україні.
А ось Володимир Гройсман залишився без автомобіля. У декларації прем'єр-міністра за 2016 рік зазначений лише Volkswagen Touareg його дружини. Хоча роком раніше голові уряду належав найдорожчий британський позашляховик - Range Rover 2013 року.
Якими автомобілями володіють міністри уряду Володимира Гройсмана
|Міністр
|Посада
|Авто
|Рік випуску
|Володимир Гройсман
|прем'єр-міністр
|Volkswagen Touareg
|2011
|Степан Кубів
|міністр економіки
|Toyota Corolla
|2006
|Audi Q5
|2012
|Іванна Климпуш-Цинцадзе
|віце-прем'єр
|Toyota RAV-4
|2014
|Mercedes GL350
|2012
|Володимир Кістіон
|віце-прем'єр
|ЕрАЗ 762
|1986
|ЛуАЗ 969М
|1988
|Toyota Highlander
|2010
|В'ячеслав Кириленко
|віце-прем'єр
|Skoda Superb
|2013
|Toyota RAV-4
|2007
|Павло Розенкоє
|віце-прем'єр
|Toyota Highlander
|2011
|Геннадій Зубко
|міністр ЖКГ
|ВАЗ 2109
|1989
|Toyota RAV-4
|2006
|Mercedes GL350
|2013
|BMW X6
|2010
|Олександр Саєнко
|міністр Кабміну
|Acura RDX
|2007
|Остап Семерак
|міністр екології
|Jaguar S-Type
|2006
|Volkswagen Touareg
|2011
|Toyota Camry
|2011
|Вадим Черниш
|міністр ОРДЛО
|Mercedes ML350
|2008
|Chevrolet Aveo
|2015
|Ігор Насалик
|міністр енергетики
|Mercedes S500l
|2015
|Mazda Tupe 6
|2014
|ВАЗ 21065
|2001
|Toyota Avensis
|2012
|Mercedes GLE400
|2016
|Павло Клімкін
|міністр закордонних справ
|Volvo S40
|2008
|Skoda Felicia
|2000
|Юрій Стець
|міністр інформполітики
|Lexus RX350
|2008
|Volkswagen EOS
|2009
|Infiniti FX37
|2011
|Володимир Омелян
|міністр інфраструктури
|Volvo S80
|2007
|Ігор Жадан
|міністр спорту
|Toyota Camry
|2006
|Степан Полторак
|міністр оборони
|Mazda 3
|2015
|Лілія Гриневич
|міністр освіти
|Nissan Tiida
|2008
|Олександр Данилюк
|міністр фінансів
|BMW X5
|2008
|Павло Петренко
|міністр юстиції
|Volkswagen Golf
|2007
|Land Rover
|2006
|Toyota Camry
|2013
За даними декларацій міністрів за 2016 рік.