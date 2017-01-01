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    Які автомобілі задекларували міністри Гройсмана

    • Сьогодні, 18:10
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Всі автомобілі, якими володіють міністри уряду Володимира Гройсмана

    Українським міністрам та їх родинам належить майже 40 автомобілів. Про це свідчать електроні декларації членів уряду Володимира Гройсмана, які проаналізував «Главком».

    Найбільший поціновував автомобільного транспорту в Кабміні – міністр енергетики Ігор Насалик. Його родині належіть п’ять автомобілів. До того ж подружжя Насаликів володіє найдорожчими автівками в уряді.

    Минулого року міністр прибав новенький Mercedes S500L 4Matic. У декларації Насалик зазначив, що S500L він купив за 1,35 млн гривень. Хоча на офіційному сайті Mercedes в Україні автомобіль коштує, як мінімум, 3,3 млн гривень.

    Не залишилася без нової машини і дружина міністра - Гузя Насалик. Їй дістався позашляховик Mercedes GLE 400 4Matic. За декларацією вартість автомобіля пані Насалик - 2,42 млн гривень, що цілком відповідає прайсу Mercedes в Україні.

    А ось Володимир Гройсман залишився без автомобіля. У декларації прем'єр-міністра за 2016 рік зазначений лише Volkswagen Touareg його дружини. Хоча роком раніше голові уряду належав найдорожчий британський позашляховик - Range Rover 2013 року.

    Якими автомобілями володіють міністри уряду Володимира Гройсмана

    Міністр Посада Авто Рік випуску
    Володимир Гройсман прем'єр-міністр Volkswagen Touareg 2011
    Степан Кубів міністр економіки Toyota Corolla 2006
    Audi Q5 2012
    Іванна Климпуш-Цинцадзе віце-прем'єр Toyota RAV-4 2014
    Mercedes GL350 2012
    Володимир Кістіон віце-прем'єр ЕрАЗ 762 1986
    ЛуАЗ 969М 1988
    Toyota Highlander 2010
    В'ячеслав Кириленко віце-прем'єр Skoda Superb 2013
    Toyota RAV-4 2007
    Павло Розенкоє віце-прем'єр Toyota Highlander 2011
    Геннадій Зубко міністр ЖКГ ВАЗ 2109 1989
    Toyota RAV-4 2006
    Mercedes GL350 2013
    BMW X6 2010
    Олександр Саєнко міністр Кабміну Acura RDX 2007
    Остап Семерак міністр екології Jaguar S-Type 2006
    Volkswagen Touareg 2011
    Toyota Camry 2011
    Вадим Черниш міністр ОРДЛО Mercedes ML350 2008
    Chevrolet Aveo 2015
    Ігор Насалик міністр енергетики Mercedes S500l 2015
    Mazda Tupe 6 2014
    ВАЗ 21065 2001
    Toyota Avensis 2012
    Mercedes GLE400 2016
    Павло Клімкін міністр закордонних справ Volvo S40 2008
    Skoda Felicia 2000
    Юрій Стець міністр інформполітики Lexus RX350 2008
    Volkswagen EOS 2009
    Infiniti FX37 2011
    Володимир Омелян міністр інфраструктури Volvo S80 2007
    Ігор Жадан міністр спорту Toyota Camry 2006
    Степан Полторак міністр оборони Mazda 3 2015
    Лілія Гриневич міністр освіти Nissan Tiida 2008
    Олександр Данилюк міністр фінансів BMW X5 2008
    Павло Петренко міністр юстиції Volkswagen Golf 2007
    Land Rover 2006
    Toyota Camry 2013

    За даними декларацій міністрів за 2016 рік.

    Кабмін Володимир Гройсман автопарк
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