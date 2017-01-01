Які країни закрили свої ринки для української продукції через чуму та пташиний грип

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ЄС запровадив заборону на імпорт курятини з України, але після того, як ми надали детальну інформацію про заходи, яких було вжито, заборону зняли, заявив експерт

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розказав, що через пташиний грип офіційно ввели заборону на ввезення продукції птахівництва з України ЄС, Ірак, Білорусь.

«Гонконг ввів заборону на експорт столових яєць та яєчної продукції з трьох областей, де були спалахи. Саудівська Аравія дозволила експорт на певних умовах м’яса птиці, але з благополучних територій щодо пташиного грипу. Заборону запровадила Йорданія на ввезення певних продуктів за винятком яєчних продуктів, які пройшли обробку, достатню для гарантування знищення збудника. КНР призупинив розгляд заявки на експорт української яєчної продукції. Також надходять повідомлення про зупинення конкретних вантажів з боку Ємену, Оману, Філіппін», – додав Володимир Лапа.

Він зазначив, що з цією метою Україна через дипломатичні канали просить ці країни пропускати вантажі з продукцією, виробленою до дати спалаху. Іншої інформації про заборони поки що не надходило.

«ЄС запровадив заборону на імпорт курятини з України, але після того, як ми надали детальну інформацію про заходи, які вживаються, заборону було знято, вона залишається лише для проблемних областей», – зауважив фахівець.

У зв’язку з АЧС (африканська чума свиней) заборону на ввезення продукції ввели КНР, Росія, Білорусь. І деякі країни Латинської Америки, ПАР призупинили розгляд заявки України щодо експорту свинини.

«Так, динаміка експорту за минулий рік була негативною. Та загалом експорт свинини не був масштабним і в попередні роки. Він у нас номінальний. Наявність захворювання не сприяє його нарощуванню», - резюмував глава Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.