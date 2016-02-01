Які українські канали найбільше шанують державну мову? Дані Нацради

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На останньому місці з однаковим результатом 26% телеканали «Україна» та «Інтер»

Ситуація з українською мовою на загальнонаціональних телеканалах нині різна, її частка коливається від 100% до 26%. Про це заявив під час засідання голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, повідомляє «Український тиждень».

Він оприлюднив результати моніторингу: «Сьогодні очікується розгляд законопроекту про частку української мови на телебаченні. Багато дискусій з цього питання виникає. Ми провели узагальнений моніторинг – і по фільмах, і по мові ведення. Картина є райдужна і недуже, але об’єктивна».

На першому місці зі 100% державного мовлення телеканал «Еспресо». «5 канал» має 99%, «Перший національний» та «Культура» – 97%, «24 канал» – 96%, «Ера» – 91%. На останньому місці з однаковим результатом 26% телеканали «Україна» та «Інтер».

У середині рейтингу опинилися ZiK – 87%, ICTV – 82%, «2+2» і «Тоніс» – 78%, «Тет-а-тет» – 77%, «1+1» – 75%, «112» – 74%, «Новий канал» – 73%.

Як зазначив Юрій Артеменко, якщо говорити про норму 75%, то нижче цієї норми СТБ – 59%, НЛО TV – 54%, NewsOne – 54%, НТН – 46%, К1 – 42%, «Ентер» – 39%, К2 – 36%.

Голова Нацради уточнив, що моніторинг частки української мови в ефірі загальнонаціональних телеканалів проводили в період з 12 до 27 лютого поточного року. Мовлення кожного каналу відстежували у робочий і вихідний день.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла сьогодні у першому читанні законопроект про мовні квоти на телебаченні.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

Детальніше читайте: «Страшний сон Ганапольського. Як працюватиме закон про мовні квоти у ЗМІ»