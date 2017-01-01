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    Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?

    • Сьогодні, 10:03
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    <span lang="UK">Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики</span>
    Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики

    У прес-центрі «Главкому» презентація аналітичної записки «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?»

    У четвер, 27 квітня, о 10:00 в прес-центрі «Главкому»  відбудеться публічна дискусія на тему: «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?».

    Запрошені гості: Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики.

    Експерт презентує аналітичну записку «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?».

    Це дослідження є однією із перших спроб системно оцінити вплив міжнародної допомоги на посилення обороноздатності України у процесі протидії російській агресії. Автор проаналізував еволюцію процесу надання допомоги, зміни її природи і масштабів у контексті українсько-російського протистояння. Окрему увагу було зосереджено на визначенні сфер, де міжнародна допомога допомогла якісно змінити ситуацію, а також оцінці глибини цих змін. Також на основі дослідження пропонуються рекомендації як Україна могла б далі вибудовувати свої відносини із міжнародними партнерами для отримання необхідної допомоги. 

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    Україна
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