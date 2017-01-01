

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики

У прес-центрі «Главкому» презентація аналітичної записки «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?»

У четвер, 27 квітня, о 10:00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться публічна дискусія на тему: «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?».

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики.

Експерт презентує аналітичну записку «Яким чином і наскільки міжнародна допомога посилила обороноздатність України?».

Це дослідження є однією із перших спроб системно оцінити вплив міжнародної допомоги на посилення обороноздатності України у процесі протидії російській агресії. Автор проаналізував еволюцію процесу надання допомоги, зміни її природи і масштабів у контексті українсько-російського протистояння. Окрему увагу було зосереджено на визначенні сфер, де міжнародна допомога допомогла якісно змінити ситуацію, а також оцінці глибини цих змін. Також на основі дослідження пропонуються рекомендації як Україна могла б далі вибудовувати свої відносини із міжнародними партнерами для отримання необхідної допомоги.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: