Яким з радянських свят можна пожертвувати без вагань? Опитування

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На державному рівні треба відзначати лише свята, присвячені «переломним, надзвичайно важливим для України як держави події», - В'ятрович

Український інститут національної пам'яті підготував проект закону, згідно з яким буде декомунізовано державні свята. Про це заявив голова інституту Володимир В'ятрович. На його думку, Україні потрібно скасувати 1 Травня. «Також поступово і точно треба перенести акцент з 9 травня на 8 травня. Не варто робити державним і святковим днем 8 березня», - зазначив він.

На думку історика, на державному рівні треба відзначати лише свята, присвячені «переломним, надзвичайно важливим для України як держави події». «День Незалежності, День Конституції, а не якісь свята, які дісталися нам у спадок від радянського минулого», – зазначив він.

В'ятрович також назвав великою перемогою те, що Україна «спокійно позбулася 23 лютого».

У свою чергу українська мисткиня Анжеліка Рудницька висловилася проти святкування 8 березня. «Проблему 8 березня вважаю взагалі надуманою від початку до кінця. Це ідеологічне свято, суть якого не знає, мабуть, відсотків 90. Але святкують, бо це «празнік женщін»… Вдячна, що моє оточення не святкує жіночого дня і не вітає мене раз на рік з жіночим днем. Усіх своїх подруг я люблю без заглядання у календар», - зазначила вона.

Своє ставлення до цих свят можна висловити в опитуванні «Яким з цих свят ви готові пожертвувати без вагань?»