Вбивство російського екс-депутата: рука Кремля? (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Ольга Курносова

Експерт проаналізує законопроект, який дозволяє росіянам, що потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами

Сьогодні, 23 березня, о 13:20 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Вбивство російського екс-депутата: рука Кремля?»

Запрошені гості:

Ольга Курносова (Росія), політик-опозиціонерка, громадська діячка, яка проаналізує сьогоднішнє вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, а також проголосований законопроект, який дозволяє росіянам, що потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами, навіщо Путін намагається консолідувати своїх друзів-олігархів, чи зменшить цей закон ризики розколу еліт, хто потрапив під дію цього закону, скільки втратить бюджет Росії від дії цього закону, чому внаслідок розгляду цього законопроекту в Думі відбувся розкол.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: