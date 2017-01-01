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    Вбивство російського екс-депутата: рука Кремля? (трансляція)

    • Сьогодні, 13:19
    • Розсилка
    <p><i>Ольга Курносова</i></p>
    Фото з відкритих джерел

    Ольга Курносова

    Експерт проаналізує законопроект, який дозволяє росіянам, що потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами

    Сьогодні, 23 березня, о 13:20 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Вбивство російського екс-депутата: рука Кремля?»

    Запрошені гості:

    Ольга Курносова (Росія), політик-опозиціонерка, громадська діячка, яка проаналізує сьогоднішнє вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, а також проголосований законопроект, який дозволяє росіянам, що потрапили під санкції та мають бізнес або майно за кордоном, не ставати податковими резидентами, навіщо Путін намагається консолідувати своїх друзів-олігархів, чи зменшить цей закон ризики розколу еліт, хто потрапив під дію цього закону, скільки втратить бюджет Росії від дії цього закону, чому внаслідок розгляду цього законопроекту в Думі відбувся розкол.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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