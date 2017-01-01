Якою буде вартість реконструкції Шулявського мосту. Думка експерта

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Один із запропонованих проектів реконструкції Шулявського шляхопроводу

Скільки коштуватиме реконструкція Шулявки? Не мільйон і не мільярд, а десь між ними – Беспалов

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов у інтерв’ю «Главкому» озвучив приблизну вартість майбутньої реконструкції мосту та розв’язки на Шулявці.

«Наприклад, на Московській площі один квадратний метр естакади коштував приблизно 17 тис. гривень. Вся естакада коштувала близько 200 млн. Це було років зо п’ять тому. Як буде з Шулявкою? Не мільйон і не мільярд, а десь між ними», - зазначив експерт.

За словами Беспалова, навіть якщо завтра київська влада затвердить проект реконструкції, який досі не обрали з-поміж декількох, то все одно існуватимуть проблеми із початком ремонту. «Там є інженерні, земельні проблеми. Є завод «Більшовик». Зносити цю будівлю, отримувати землевідведення – це не такий швидкий процес. Наприклад, якщо завтра з’явиться техніко-економічне обґрунтування і розуміння, який варіант робити, буде дуже складний процес організації будівництва. Необхідно частково зупиняти рух і треба все продумати. Завдання перед містом стоїть дуже складне, але воно, власне, стояло й раніше, просто тепер його доведеться вирішувати негайно», - додав Беспалов.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

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