Якщо «Газпром» відмовиться від виконання рішення суду, Україна буде домагатися арешту активів, - Коболєв

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Глава «Нафтогазу» підкреслив, що можлива відмова російського монополіста від виконання судового рішення буде безпрецедентною

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» не є проміжним, як стверджує російський монополіст.

«Газпром» некоректно використовує цей термін. Це рішення не проміжне, це окреме рішення. І це рішення чітко говорить, що за газ, який Україна не відбирала, але Росія наполягає, щоб ми платили за принципом «бери або плати», ми платити не будемо нічого», – заявив Андрій Коболєв.

Глава «Нафтогазу» підкреслив, що можлива відмова російського монополіста від виконання судового рішення буде безпрецедентною. Тоді українська сторона в судовому порядку домагатиметься арешту активів «Газпрому» за кордоном. Коболєв також повідомив, що розрахунок сум компенсацій, що надаються у відповідності з рішенням суду, займе орієнтовно два-три місяці.

«Нам вдалося переглянути ціну з 2014 року - це означає, що за весь обсяг газу, який «Нафтогаз» купував у російського «Газпрому» з цього періоду часу, «Газпром» повинен буде компенсувати певну суму», – уточнив він.

За його словами, перше рішення стосувалося справи про постачання газу. Крім того, суд повинен винести рішення по спору про транзит газу,що по графіку має відбутися до кінця червня, але розгляд питання може затягнутися.

Нагадаємо, що 31 травня Стокгольмський трибунал задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов. Петро Порошенко заявив, що дане рішення дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ.

Джерело: Дзеркало тижня