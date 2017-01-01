Якщо Кремль пустить Навального на вибори, значить з ним домовилися, - екс-депутат Держдуми

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Олексій Навальний і Володимир Путін

Пономарьов переконаний, що для Кремля дуже небезпечно випускати Навального на вибори

Колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов упевнений, що якщо російський опозиціонер Олексій Навальний братиме участь у президентських виборах, то це означатиме, що Кремль з ним домовився. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я переконаний, що для Кремля дуже небезпечно випускати Олексія на вибори. Якщо так станеться, то я справді буду думати, що Олексій де-небудь, з ким-небудь, про що-небудь домовився. Бо людина, якщо вона іде на вибори, отримує медійний ресурс», - зазначив Пономарьов.

На його думку, може статися так, як із Михайлом Прохоровим, із яким Кремль фактично домовився на минулих виборах. «Так, якщо Навального випустять (дозволять брати участь у президентських виборах), то лише в тому разі, якщо домовляться», - сказав він.

Пономарьов зазначив, що у Кремля є альтернативи, які він може випустити без великих побоювань. «Наприклад, опонентом Путіна зробити Євгена Ройзмана (депутат Держдуми IV скликання (2003–2007 рр.), глава Єкатеринбурзької міської думи. – Ред.). Тобто ця людина потрапляє у ту саму нішу, що і Навальний, має гарні електоральні перспективи, але не настільки добрі, щоби мати можливість виграти у Путіна», - каже політик.

Він також пояснив, чому Путін переніс свою щорічну прес-конференцію на невизначений термін. «Прес-конференція – це наймасштабніша подія року з точки зору спілкування. Путін двічі на рік таке влаштовує. Один раз – спілкування з народом, другий – спілкування з журналістами. Для нього це якраз логічно, бо якраз у вересні починатиметься виборча кампанія, а голосування відбудеться у березні. З цих міркувань логічно починати «обробку» восени, а потім перед журналістами виступити, наприклад, у лютому, за місяць до виборів. Окрім того, я думаю, в адміністрації президента до кінця немає затвердженої стратегії цієї виборчої кампанії», - сказав Пономарьов.

Як повідомлялося, Навальний закликав опозицію вийти на акції протесту 12 червня - у День Росії.

2 березня Фонд боротьби з корупцією Навального повідомив про таємну «імперію» Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю акцій у різних містах Росії. У Москві під час мітингів було затримано майже тисячу осіб, зокрема і самого Навального.

Суд арештував Навального на 15 діб. Також його оштрафували на 20 тис. рублів, визнавши винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.