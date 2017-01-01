Якщо Путін відчуває слабкість, він одразу починає вимагати більшого – екс-президент Латвії

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Вайра Віке-Фрейберга

На думку колишнього президента, наразі країнам Балтії навряд чи варто побоюватися Росії

Колишній президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, яка в минулому зустрічалася з президентом РФ Путіним, дала таку характеристику російському лідеру: «Він поважає силу і сам хоче, щоб його поважали за силу. Якщо він відчуває, що до нього ставляться серйозно, він може бути доброзичливим і приємним, навіть якщо при цьому вказувати йому на його межі. Але якщо він відчуває слабкість, він кидається вперед і починає вимагати більшого».

В інтерв'ю швейцарській газеті Tagesanzeiger Віке-Фрейберга зазначила: вона не думає, що США при президенті Дональді Трампі, який прагне поліпшення відносин з Росією, можуть піти на угоду за рахунок Балтії. «Трамп імпульсивний і говорить речі, які раніше не обговорював зі своїм кабінетом. Узагалі, уряд Обами слідував ясному курсу в східній політиці і давав зрозуміти: якщо на нас нападуть, спрацює принцип нападу на Альянс і Вашингтон скерує війська. Трамп поки що не міняв цього курсу, і в цьому ми бачимо продовження колишньої політики. Цілком легітимно і те, що США вимагають від європейців збільшити бюджети на оборону», - зазначила латвійський політик.

На думку колишнього президента, наразі країнам Балтії навряд чи варто побоюватися Росії. «Ми думали, що кінець холодної війни зупинить Росію, але це виявилося не так. Проте я не думаю, що країнам Балтії варто боятися Росії, - сказала екс-президент. - Адже ми в Шенгенській зоні, в єврозоні, в Євросоюзі і в НАТО».

Віке-Фрейберга також додала, що Грузія і Україна хотіли тісніше інтегруватися в НАТО, «але країни на кшталт Німеччини були категорично проти того, щоб провокувати і дратувати Росію. Зрештою росіяни в 2008 році взяли свої танки і увійшли в Грузію, а пізніше – в Україну». «Ось що виходить, коли хтось боїться провокувати Росію», – вважає вона.

Що ж стосується вимог російських політиків «захищати росіян» у Прибалтиці і «увійти» туди, то екс-президент не ставиться до них серйозно. «Так, у пропаганді такий мотив існує. Я, наприклад, не дивлюся російське телебачення: у мене алергія на брехню. Але в Росії ТБ слугує для промивання мізків, і у росіян немає іншої інформації».