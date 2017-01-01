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    «Яндекс» під забороною: які сервіси буде заблоковано (список)

    • Сьогодні, 15:31
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    Заборонений в Україні ресурс &laquo;Яндекс&raquo;
    Заборонений в Україні ресурс «Яндекс»

    «Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні

    Введене президентом Петром Порошенком у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, зокрема, забороняє доступ до ресурсу «Яндекс».

    «Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні. Провайдерам заборонять поставляти користувачам послуги щодо доступу до сервісів «Яндекса» – як російським, так і українським їх аналогам.

    Заборона стосується:

    • Яндекс.Авіабілети
    • Авто.ру
    • Яндекс.Аудиторії
    • Яндекс.Афіша
    • Яндекс.Блоги
    • Яндекс.Вебмайстер
    • Яндекс.Відео
    • Яндекс.Диск
    • Яндекс.Доставка
    • Сайту «Кінопошук»
    • Яндекс.Каса
    • Яндекс.Нерухомість
    • Яндекс.Подорожі
    • Яндекс.Люди
    • Яндекс.Гроші
    • Яндекс.Радіо
    • Яндекс.Директ
    • Яндекс.Довідник
    • Яндекс.ЗНО
    • Яндекс.Інтернетометр
    • Яндекс.Календар
    • Яндекс.Зображення
    • Яндекс.Каталог
    • Яндекс.Маркет
    • Яндекс.Метрика
    • Яндекс.Метро
    • Яндекс.Музика
    • Народна карта «Яндекса»
    • Яндекс.Новини
    • Яндекс.перекладач
    • yandex.ua і yandex.ru
    • Яндекс.Пошук по сайту
    • Яндекс.Пошта
    • Яндекс.Пошта для домену
    • Яндекс.Предмети
    • Яндекс.Карти
    • Яндекс.Работа
    • Яндекс.Розклад
    • Яндекс.Реклама
    • Яндекс.Рекламна мережа
    • Яндекс.Довідник
    • Яндекс.Статистика
    • Яндекс.Таксі
    • Яндекс.Телепрограма
    • Яндекс.Телефонія
    • Яндекс.Технологіі
    • Яндекс.Фотки
    • Яндекс.браузер
    • Яндекс.XML
    • https://dns.yandex.ua
    • Яндекс.Data Factory
    • Yandex.SpeechKit.

    Разом з тим, приміром, сервіс «Яндекс.Спеллер» не потрапив до списку заборонених, пише УНІАН.

    Як відомо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

    У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб тайож ідеться про блокування російських соцмереж.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.

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