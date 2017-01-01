«Яндекс» під забороною: які сервіси буде заблоковано (список)
- Сьогодні, 15:31
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«Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні
Введене президентом Петром Порошенком у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, зокрема, забороняє доступ до ресурсу «Яндекс».
«Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні. Провайдерам заборонять поставляти користувачам послуги щодо доступу до сервісів «Яндекса» – як російським, так і українським їх аналогам.
Заборона стосується:
- Яндекс.Авіабілети
- Авто.ру
- Яндекс.Аудиторії
- Яндекс.Афіша
- Яндекс.Блоги
- Яндекс.Вебмайстер
- Яндекс.Відео
- Яндекс.Диск
- Яндекс.Доставка
- Сайту «Кінопошук»
- Яндекс.Каса
- Яндекс.Нерухомість
- Яндекс.Подорожі
- Яндекс.Люди
- Яндекс.Гроші
- Яндекс.Радіо
- Яндекс.Директ
- Яндекс.Довідник
- Яндекс.ЗНО
- Яндекс.Інтернетометр
- Яндекс.Календар
- Яндекс.Зображення
- Яндекс.Каталог
- Яндекс.Маркет
- Яндекс.Метрика
- Яндекс.Метро
- Яндекс.Музика
- Народна карта «Яндекса»
- Яндекс.Новини
- Яндекс.перекладач
- yandex.ua і yandex.ru
- Яндекс.Пошук по сайту
- Яндекс.Пошта
- Яндекс.Пошта для домену
- Яндекс.Предмети
- Яндекс.Карти
- Яндекс.Работа
- Яндекс.Розклад
- Яндекс.Реклама
- Яндекс.Рекламна мережа
- Яндекс.Довідник
- Яндекс.Статистика
- Яндекс.Таксі
- Яндекс.Телепрограма
- Яндекс.Телефонія
- Яндекс.Технологіі
- Яндекс.Фотки
- Яндекс.браузер
- Яндекс.XML
- https://dns.yandex.ua
- Яндекс.Data Factory
- Yandex.SpeechKit.
Разом з тим, приміром, сервіс «Яндекс.Спеллер» не потрапив до списку заборонених, пише УНІАН.
Як відомо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.
У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб тайож ідеться про блокування російських соцмереж.
Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.
Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.