«Яндекс» під забороною: які сервіси буде заблоковано (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборонений в Україні ресурс «Яндекс»

«Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні

Введене президентом Петром Порошенком у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб, зокрема, забороняє доступ до ресурсу «Яндекс».

«Яндекс» включає у себе безліч сервісів, які буде заблоковано в Україні. Провайдерам заборонять поставляти користувачам послуги щодо доступу до сервісів «Яндекса» – як російським, так і українським їх аналогам.

Заборона стосується:

Яндекс.Авіабілети

Авто.ру

Яндекс.Аудиторії

Яндекс.Афіша

Яндекс.Блоги

Яндекс.Вебмайстер

Яндекс.Відео

Яндекс.Диск

Яндекс.Доставка

Сайту «Кінопошук»

Яндекс.Каса

Яндекс.Нерухомість

Яндекс.Подорожі

Яндекс.Люди

Яндекс.Гроші

Яндекс.Радіо

Яндекс.Директ

Яндекс.Довідник

Яндекс.ЗНО

Яндекс.Інтернетометр

Яндекс.Календар

Яндекс.Зображення

Яндекс.Каталог

Яндекс.Маркет

Яндекс.Метрика

Яндекс.Метро

Яндекс.Музика

Народна карта «Яндекса»

Яндекс.Новини

Яндекс.перекладач

yandex.ua і yandex.ru

Яндекс.Пошук по сайту

Яндекс.Пошта

Яндекс.Пошта для домену

Яндекс.Предмети

Яндекс.Карти

Яндекс.Работа

Яндекс.Розклад

Яндекс.Реклама

Яндекс.Рекламна мережа

Яндекс.Довідник

Яндекс.Статистика

Яндекс.Таксі

Яндекс.Телепрограма

Яндекс.Телефонія

Яндекс.Технологіі

Яндекс.Фотки

Яндекс.браузер

Яндекс.XML

https://dns.yandex.ua

Яндекс.Data Factory

Yandex.SpeechKit.

Разом з тим, приміром, сервіс «Яндекс.Спеллер» не потрапив до списку заборонених, пише УНІАН.

Як відомо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб тайож ідеться про блокування російських соцмереж.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.